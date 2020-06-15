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15 июня 2020, понедельник, 07:17 96
Жизнь 2020-06-15T08:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня начинается Петров пост: что можно и нельзя делать в постные дни

Сегодня начинается Петров пост: что можно и нельзя делать в постные дни

Ольга Фандорина
Пост, Петров пост, Постные дни, Апостольский пост
Окрошка считается традиционным постном блюдом в Петров пост. Фото: pikabu.ru
Окрошка считается традиционным постном блюдом в Петров пост. Фото: pikabu.ru

Сегодня, 15 июня в традиции православных христиан начинается Петров пост, который продлится до 11 июля. Апостольский, или Петров пост начинается ровно через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле. Українські Новини расскажут о истории, традициях и запретах. 

Впервые Петров пост упоминается еще в III веке – в Апостольском предании. И поначалу его придерживались те, кто по какой-то причине не мог держать Великий пост. Но уже в начале IV века – когда День Петра и Павла стал пользоваться особой любовью народа – Петровский пост перешел в разряд обязательных. Он призван помочь верующим духовно подготовиться к празднованию дня памяти этих святых.

В народе Петров пост звали просто "петровки" или "петровка-голодовка": в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко.

Петров пост – нестрогий. То есть во время этого поста традиционно нельзя есть молочные и мясные блюда, яйца – зато в отдельные дни можно подавать на стол рыбные блюда. Такое послабление сделано в честь того, что апостол Петр был до встречи с Христом рыбаком. К тому же святой Петр – еще и покровитель рыболовов. 

Святые Петр и Павел. Фото: kozyatyn.com.uaСвятые Петр и Павел. Фото: kozyatyn.com.ua

Что нельзя делать в Петров пост?

  • В Петров пост не принято заниматься рукоделием: наши предки старались вообще иголку в руки не брать в эти дни. Иначе, мол, можно все хорошее "зашить" и "пришить" к своей судьбе что-то плохое.
  • Заодно в Петровский пост стараются не одалживать денег – по поверью, это к бедности.
  • Еще нельзя стричься – чтобы на всю жизнь не остаться без счастья и удачи. 
  • Обряд венчания в посты (любые) церковь не проводит - говорят, что венчание в Петров пост сулит скандальную семейную жизнь.

Что нужно делать в Петров пост?

Ближе к празднику Петра и Павла принято готовить свое жилище к торжеству, проводить генеральную уборку и выносить мусор.

В рационе в этот период должны отсутствовать мясо, молочные продукты, яйца, в некоторые дни можно есть рыбу. Основа постного стола - блюда из зелени (щи, окрошка), крупы, ягоды. В понедельник нужно есть горячую еду без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресение  допускается рыба, в среду и пятницу - сухоядения (хлеб, вода, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты). В выходные разрешено вино.

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