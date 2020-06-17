Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос о выплатах медикам, которые пострадали от коронавируса

После того, как заболевшим коронавирусом медработникам пообещали выплатить до 630 тысяч гривен, Кабинет Министров на заседании 17 июня рассмотрит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших от COVID-19 медиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского. Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время", – сказано в нем.

В случае смерти медика от COVID-19, если он заболел во время выполнения профессиональных обязанностей, его семье будет выплачен 1 млн 576 тыс. гривен, а если он заболел не во время работы с больными коронавирусом и умер или получил инвалидность вследствие заболевания – 210 тыс. гривен.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время совещания, что со вчерашнего дня в Киевской области было увеличено количество пригородных электропоездов и установлены громкоговорители, которые напоминают о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, и больше пассажиров стали надевать маски.

Как сообщали Українськi Новини, во время эпидемии коронавируса, 5 тысяч медработников заразились коронавирусной инфекцией.

В Минздраве соо бщили, что в апреле были выплачены 300 %-ые надбавки врачам, которые борются с коронавирусом.