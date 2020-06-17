подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 06:30 171
Кабмин 2020-06-17T08:00:48+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос о выплатах медикам, которые пострадали от коронавируса

Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос о выплатах медикам, которые пострадали от коронавируса

Ирина Николенко
Кабмин, коронавирус в Украине, Covid-19, Выплаты врачам, Надбавка медикам
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

После того, как заболевшим коронавирусом медработникам пообещали выплатить до 630 тысяч гривен, Кабинет Министров на заседании 17 июня рассмотрит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших от COVID-19 медиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского. Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время", – сказано в нем.

В случае смерти медика от COVID-19, если он заболел во время выполнения профессиональных обязанностей, его семье будет выплачен 1 млн 576 тыс. гривен, а если он заболел не во время работы с больными коронавирусом и умер или получил инвалидность вследствие заболевания – 210 тыс. гривен.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время совещания, что со вчерашнего дня в Киевской области было увеличено количество пригородных электропоездов и установлены громкоговорители, которые напоминают о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, и больше пассажиров стали надевать маски.

Как сообщали Українськi Новини, во время эпидемии коронавируса, 5 тысяч медработников заразились коронавирусной инфекцией.

В Минздраве соо бщили, что в апреле были выплачены 300 %-ые надбавки врачам, которые борются с коронавирусом.

Больше новостей о: Кабмин коронавирус в Украине Covid-19 Выплаты врачам Надбавка медикам

Кабмин хочет ужесточить штрафы за неношение маски ...
Коронавирус бьет антирекорды из-за игнорирования м...
Заболевший коронавирусом врач вместо надбавки к за...
В Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстр...
Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен
У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус, — СМИ
Новости
Рада намерена отменить лицензию на посредничество в трудоустройстве за рубежом 07:30
Институт нацпамяти отчитался о праздновании 100-летия самого результативного летчика антигитлеровской коалиции Ивана Кожедуба 07:16 Документ
Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом 07:00 Документ
Добкин бросает вызов Кличко, Зеленскую госпитализировали, а Порошенко хотят арестовать 06:50 Новости дня
Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос о выплатах медикам, которые пострадали от коронавируса 06:30
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
В Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok