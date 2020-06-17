підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Сьогодні Кабмін розгляне питання про виплати медикам, які постраждали від коронавірусу
17 червня 2020, середа, 06:30 4
Кабмін 2020-06-17T06:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін розгляне питання про виплати медикам, які постраждали від коронавірусу

Сьогодні Кабмін розгляне питання про виплати медикам, які постраждали від коронавірусу

Ирина Николенко
Кабмін, Коронавірус, Доплати медикам, Коронавірус у медиків, Відшкодування, Коронавірус у лікарів
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Сьогодні, 17 червня, Кабінет Міністрів на засіданні розгляне порядок страхових виплат сім'ям загиблих і постраждалих від COVID-19 медиків після того, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, хворі на коронавірусну інфекцію можуть отримати виплати у розмірі до 630 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів готується представити порядок страхових виплат сім'ям загиблих і постраждалих медиків, які борються з епідемією коронавірусної інфекції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційному селекторній нараді щодо запобігання розповсюдження коронавірусу, яка відбулася під головуванням Володимира Зеленського. Відповідні постанови розглядатимуть завтра, щоб почати виплати найближчим часом", – сказано в ньому.

У разі смерті медика від COVID-19, якщо він захворів під час виконання професійних обов'язків, його родині буде виплачено 1 млн 576 тис. гривень, а якщо він не захворів під час роботи з хворими коронавірусом і помер чи отримав інвалідність внаслідок захворювання – 210 тис. гривень.

У свою чергу міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив під час наради, що з учорашнього дня в Київській області було збільшено кількість приміських електропоїздів та встановлені гучномовці, які нагадують про дотримання заходів особистої захисту, завдяки чому на зупинках вдалося уникнути великих скупчень людей, і більше пасажирів стали надягати маски.

Як повідомляли Українські Новини, під час епідемії коронавірусу, 5 тисяч медпрацівників заразилися коронавірусною інфекцією.

Тим часом, половину лвкарів, що заразилися COVID-19, лікарів не визнають, як таких, що заразилися на роботі.

Більше новин про: Кабмін Коронавірус Доплати медикам Коронавірус у медиків Відшкодування Коронавірус у лікарів

Коронавірус б'є антирекорди через нехтування маска...
Уряд вирішив не відкривати дитячі табори до 1 липн...
Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не...
У Києві вирішили відшкодувати родичам померлих від...
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті
Новини
Інститут нацпам'яті відзвітував про відзначення 100-річчя найрезультативнішого льотчика антигітлерівської коаліції Івана Кожедуба 07:16 Документ
Що Україна має зробити для МВФ за новою програмою: список зобов'язань 07:00 Документ
Сьогодні Кабмін розгляне питання про виплати медикам, які постраждали від коронавірусу 06:30
Після падіння гривня зросла. Курс валют на середу 05:00
Шмигаль назвав умови, за яких ЗНО скасують чи перенесуть 23:49
більше новин
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
"Вгамуйся, соросятино". Гончарук виступив з обвинуваченнями на адресу Шмигаля, - ЗМІ 14:15
Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші 07:58
Ціна на електроенергію в Україні вища, ніж в Європі 10:10
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
більше новин
Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok