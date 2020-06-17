Сьогодні Кабмін розгляне питання про виплати медикам, які постраждали від коронавірусу

Сьогодні, 17 червня, Кабінет Міністрів на засіданні розгляне порядок страхових виплат сім'ям загиблих і постраждалих від COVID-19 медиків після того, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, хворі на коронавірусну інфекцію можуть отримати виплати у розмірі до 630 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів готується представити порядок страхових виплат сім'ям загиблих і постраждалих медиків, які борються з епідемією коронавірусної інфекції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційному селекторній нараді щодо запобігання розповсюдження коронавірусу, яка відбулася під головуванням Володимира Зеленського. Відповідні постанови розглядатимуть завтра, щоб почати виплати найближчим часом", – сказано в ньому.

У разі смерті медика від COVID-19, якщо він захворів під час виконання професійних обов'язків, його родині буде виплачено 1 млн 576 тис. гривень, а якщо він не захворів під час роботи з хворими коронавірусом і помер чи отримав інвалідність внаслідок захворювання – 210 тис. гривень.

У свою чергу міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив під час наради, що з учорашнього дня в Київській області було збільшено кількість приміських електропоїздів та встановлені гучномовці, які нагадують про дотримання заходів особистої захисту, завдяки чому на зупинках вдалося уникнути великих скупчень людей, і більше пасажирів стали надягати маски.

Як повідомляли Українські Новини, під час епідемії коронавірусу, 5 тисяч медпрацівників заразилися коронавірусною інфекцією.

Тим часом, половину лвкарів, що заразилися COVID-19, лікарів не визнають, як таких, що заразилися на роботі.