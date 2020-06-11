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11 июня 2020, четверг, 17:29 51
Общество 2020-06-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
Шмыгаль сомневается, что в этом году есть смысл открывать детские лагеря

Шмыгаль сомневается, что в этом году есть смысл открывать детские лагеря

Кира Молчанова
Минздрав, Отдых, Денис Шмыгаль, Детские лагеря
Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

Шмыгаль ждет рекомендаций Минздрава по открытию детских лагерей, но сомневается в целесообразности их открытия в 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет рекомендаций Министерства здравоохранения по открытию детских лагерей, но сомневается в целесообразности их открытия в 2020 году.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням со дня назначения правительства, передают Українськi Новини.

"У нас была дискуссия по этому вопросу с Министерством здравоохранения, главным санитарным врачом, Президент поднимал этот вопрос на ежедневном совете... Оздоровление в детских лагерях - это больше миллиона детей, которые могут болеть бессимптомно, которые могут переносить эту болезнь в свои семьи... Мы договорились с Минздравом, что они покажут свои расчеты и, если смогут убедить Кабмин как коллегиальный орган, возможно, мы пойдем на это", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что лично у него есть большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году.

"Моя личная позиция, как отца, как гражданина Украины... У меня есть большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году", - отметил он.

По его словам, этого точно не стоит делать в июне.

Как сообщали Українськi Новини,Президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров продумать правила отдыха детей в летних лагерях в условиях эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что открытие детских оздоровительных лагерей, работу которых хотят разрешить в Киеве не раньше июля, возможно только на последнем этапе выхода из карантина.

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