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27 мая 2020, среда, 16:51 22
Президент 2020-05-27T18:00:03+03:00
Українські Новини
Отмену штрафов за нарушение налогового законодательства до конца карантина одобрил Зеленский

Отмену штрафов за нарушение налогового законодательства до конца карантина одобрил Зеленский

Ольга Фандорина
Налоги, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Налоговое законодательство
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский одобрил отмену штрафов за нарушение налогового законодательства до завершения карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Принятый закон предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц - предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май - этот период засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначисление налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором завершается действие установленного на всей территории Украины карантина.

Так, ранее Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.

Также Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

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