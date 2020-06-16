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16 июня 2020, вторник, 13:52 84
Общество 2020-06-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
За сутки админграницу с Крымом пересекли 458 человек

За сутки админграницу с Крымом пересекли 458 человек

Валерия Драгомирова
Крым, Госпогранслужба, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Каланчак". Фото: Facebook/Госпогранслужба

458 лиц пересекло административную границу с аннексированным Россией Крымом за прошедшие сутки, 15 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что на данный момент контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают функционировать в штатном режиме.

"За прошедшие сутки в КПВВ пограничники оформили 458 человек, из них - в направлении аннексированного полуострова последовало 152 гражданина, а на материковую часть Украины вернулось 306 граждан", - говорится в сообщении.

Все граждане, которые направляются на материковую часть Украины, обязаны установить мобильное приложение "Дій вдома" и отбыть двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, 14 июня работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом была возобновлена.


Ранее сообщалось, что обязательную обсервацию для въезжающих с неподконтрольных территорий Донбасса и из Крыма отменили. 

Кроме того, оккупанты пять дней не пускали людей через КПВВ "Марьинка"

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