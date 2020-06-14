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14 июня 2020, воскресенье, 23:17 183
Внешняя политика 2020-06-15T01:00:02+03:00
Українські Новини
Оккупанты уже пятый день не пускают людей через КПВВ "Марьинка", — штаб ООС

Оккупанты уже пятый день не пускают людей через КПВВ "Марьинка", — штаб ООС

Валерия Драгомирова
КПВВ, КПВВ Марьинка, Оккупанты
Марьинка. Фото: zn.ua
Марьинка. Фото: zn.ua

Оккупанты пятые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", где погиб мужчина, который пытался воссоединиться с семьей. В частности более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. 

"Пятые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться в родные дома", - сказано в нем. 

Указывается, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. 

Украинские пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.

Как сообщали Українські Новини, через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО. 

Кроме того, пропуск граждан в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" будет осуществляться с 11:00 до 14:00 ежедневно.




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