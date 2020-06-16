Коронавирус бьет антирекорды из-за игнорирования масок и антисептиков, – Степанов

В то время как по состоянию на утро 16 июня в Украине зафиксировали 666 новых случаев заболевания коронавирусом, министр здравоохранения Украины рассказал, что главными причинами увеличения заражения является пренебрежение ношение масок, использование антисептиков, а также отсутствие социальной дистанции. Об этом Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге, передают Українські Новини.

На прошлой неделе значительно начало увеличиваться количество больных коронавирусом: более 600 случаев за сутки, было даже 753 случая.

"Мы это связываем в том числе и с тем, что люди перепутали смягчения карантинных мер с полной отменой ограничений, действующих в стране. Некоторые украинцы полностью пренебрегают такими рекомендациями Министерства здравоохранения, как соблюдение социальной дистанции, пользования антисептиками и масками", – подчеркнул он.

По словам министра, вспышки болезни в определенных населенных пунктах часто связаны с проведением праздничных мероприятий без соблюдения карантина.

Ранее Українські Новини сообщали, по состоянию на утро 16 июня Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантинных мер.

Как сообщил Денис Шмыгаль, усиливать карантин по всей стране будут в том случае, если будет наблюдаться стремительный рост заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.