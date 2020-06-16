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16 июня 2020, вторник, 11:30 172
Медицина 2020-06-16T14:30:04+03:00
Українські Новини
Второй день подряд Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина, – Минздрав

Второй день подряд Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина, – Минздрав

Ирина Николенко
Минздрав, Карантинные меры, послабление карантина, послабление карантина в Киеве
Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина. Врачи. Фото: Pixabay
Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина. Врачи. Фото: Pixabay

По состоянию на утро 16 июня Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений, по сравнению с 15 июня список не изменился по не соответствующих критериям областей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,57 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (18,13), Волынская (37,43), Житомирская (13,75), Закарпатская (24,01), Ивано-Франковская (15,14), Львовская (34,29), Ривненская (32,88), Тернопольская (17,15), Черновицкая (31,51) и Черниговская (12,42) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой области (48,70%) и Закарпатской (43,07%) областях и в Киеве (38,11%).

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 95,21.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Второй день подряд в Украине растет количество заболевших коронавирусом, по состоянию на 15 июня зафиксировали 666 новых случаев заражения.

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