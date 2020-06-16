Обсервация отменяется для иностранцев прибывших в Украину с "зеленой зоны" как авиа-, так и наземным транспорт

После того, как Минздрав поделил страны с коронавирусом на "красную" и "зеленую" зоны, ведомство констатирует, что новый порядок отмены обязательной обсервации для прибывших из-за границы касается как авиа-, так и наземных границ. Об этом говорится в сообщении министерства на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новые положения об отмене обсервации после прибытия в Украину касаются как авиа-, так и наземных границ", – сказано в нем.

При этом подчеркивается, что иностранцы, которые прибывают в Украину, должны обязательно иметь страховой полис, который покрывает лечение коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, в "красную зону" попали 50 стран, пассажиры, которые прибыли из нее в Украину, должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию, пассажиры из "зеленой зоны" не будут нуждаться в самоизоляции.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение со странами Европы и Азии.