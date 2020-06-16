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16 июня 2020, вторник, 12:44 19 Инфографика
Общество 2020-06-16T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 3 985, умерших - на 2 человека до 92.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания на коронавирус, увеличилось на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3 985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказано в нем.

Среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девочка, которой 9 лет, 9 мужчин от 18 до 75 лет и 7-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 2 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 7, Деснянском - 5, в Днепровском - 4 случая.

"Отмечу, что такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя!" - написал он.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, средний показатель летальности от коронавируса в Украине составляет менее 3%.

Тем временем Киев не соответствует критериям для смягчения карантина.

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