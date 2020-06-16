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16 червня 2020, вівторок, 12:44 9
Суспільство 2020-06-16T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу. У системі МОЗ стався збій

У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу. У системі МОЗ стався збій

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Києві за добу, 15 червня, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 28 осіб до 3 985, померлих - на 2 людини до 92 порівняно з попередньою добою.

Про це у соціальній мережі Facebook написав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 28 осіб. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3 985 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказано в ньому.

Серед хворих: 17 жінок у віці від 20 до 92 років і дівчинка, якій 9 років, 9 чоловіків від 18 до 75 років і 7-річний хлопчик.

В лікарні столиці госпіталізували 2 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дарницькому районі - 7, Деснянському - 5, у Дніпровському - 4 випадки.

"Зазначу, що така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Оскільки вчора в МОЗ, куди надсилають усі результати лабораторних досліджень, у зв'язку з встановленням нової програми з реєстрації випадків захворювання і перебоями в роботі інтернету, деякі дані оброблялися з запізненням. "Київський лабораторний центр МОЗ України" робив дослідження в звичайному режимі, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу. Тому розслаблятися рано. Будьте обережні. Бережіть себе!" - написав він.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш як 3%.

Тим часом Київ не відповідає критеріям для пом'якшення карантину.

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У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу. У системі МОЗ стався збій
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