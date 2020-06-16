В Киевской области 25 случаев коронавируса за сутки. Где болеют больше всего

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 14 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 25 человек до 2 049.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 16 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 049 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 167 детей и 402 медработники (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 25", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 485 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 59 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 256 случаев (наибольшее количество в Обухове - 127 и Украинке - 40).

Также 90 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 82 - в Броварском районе, 55 - в Васильковском, 53 - в Барышевском, 40 - в Вышгородском, 38 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 27 - в Бородянском, 19 - в Макаровском.

При этом 102 случая подтверждены в Ирпене, 92 - в Белой Церкви, 70 - в Броварах, 68 - в Борисполе, 53 - в Буче, 48 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 38 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 32 - в Василькове.

На стационарном лечении находится 250 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 799 человека.

За все время эпидемии выздоровел 828 человек (в том числе 65 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 369 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 27 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в двух областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки.



Кроме того, количество новых инфицированных коронавирусом в Украине растет второй день подряд.