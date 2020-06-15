В трех областях Украины не обнаружили коронавирус

В Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 14 июня, при том, что в Украине после однодневного снижения увеличилось количество новых случаев COVID-19.

Об этм свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не зафиксировали в Полтавской области. Там также 0 умерших и столько же выздоровевших. В целом на Полтавщине болеет только 8 человек. Второй областью с нулевым показателем стала Николаевская, в регионе болеет 102 человека. В Днепропетровской области тоже не выявили новых случаев. Также сообщается, что в этих трех областях также не зафиксировали ни одного выздоровевшего от коронавируса.

Динамика коронавируса в регионах. Фото: covid19.gov.ua

Динамика коронавируса в Украине. Фото: covid19.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 15 июня, начался 96-й день карантина, который Кабинет Министров ввел в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

К ослаблению карантина не готов Киев и еще 10 областей.