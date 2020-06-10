подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июня 2020, среда, 09:35 557
Транспорт 2020-06-10T10:00:01+03:00
Українські Новини
МАУ сформировала расписание рейсов по Украине до июля

МАУ сформировала расписание рейсов по Украине до июля

Елена Литвин
Рейсы, МАУ, Коронавирус, авиарейсы, Возобновление полетов, Туризм в Украине, Внутренний туризм
Самолет МАУ
Самолет МАУ

Госавиаслужба раздала авиакомпаниям рекомендации по введению специальных мер при обслуживании пассажиров во время пандемии, и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила рейсы из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днипро с 12 июня.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования компании, передают Українськi Новини.

Согласно им, по направлению "Киев - Львов" рейс PS1035 будет выполняться по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1033 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W161 - по вторникам с 16 по 30 июня.

В Одессу будут выполняться рейсы PS1057 по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1055 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W121 - по понедельникам и вторникам с 15 по 30 июня и 7W125 - также по понедельникам и вторникам с 15 июня по 14 июля.

В Харьков запланирована летная программа 3 рейсов: PS1025 - по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1023 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W145 - по понедельникам и вторникам с 15 июня по 14 июля.

По направлению "Киев - Днипро" запланированы рейсы PS1073 с вылетами по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1071 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W105 - по вторникам с 16 по 30 июня и 7W101 - по понедельникам и вторникам с 15 июня по 30 июня.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня МАУ осуществила первый после снятия ограничений на внутренние авиаперелеты рейс "Киев - Одесса".

Тем временем с 15 июня, в день запуска международных рейсов, в "Борисполь" снова будут ходить экспрессы.

Больше новостей о: Рейсы МАУ Коронавирус авиарейсы Возобновление полетов Туризм в Украине Внутренний туризм

Поменьше багажа и без duty free в самолете: опубли...
Самолеты компании Ryanair будут возить лекарства п...
SkyUp возобновит авиарейсы после карантина с меньш...
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов...
МВФ дал Украине кредит
После 5-дневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Новости
В Украине количество госпитализированых с COVID-19 увеличилось в 2 раза 10:53
Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом 10:49
Доллар и евро после обвала начали дорожать. Курс валют на 10 июня 10:47
На заправках за последний месяц подорожал автогаз, — аналитик 10:46
Киев и еще 6 областей пока что не могут снять карантин 10:22
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Украина на карантине 91-й день. Какие ослабления вводят с 10 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok