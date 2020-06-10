МАУ сформировала расписание рейсов по Украине до июля

Госавиаслужба раздала авиакомпаниям рекомендации по введению специальных мер при обслуживании пассажиров во время пандемии, и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила рейсы из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днипро с 12 июня.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования компании, передают Українськi Новини.

Согласно им, по направлению "Киев - Львов" рейс PS1035 будет выполняться по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1033 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W161 - по вторникам с 16 по 30 июня.

В Одессу будут выполняться рейсы PS1057 по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1055 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W121 - по понедельникам и вторникам с 15 по 30 июня и 7W125 - также по понедельникам и вторникам с 15 июня по 14 июля.

В Харьков запланирована летная программа 3 рейсов: PS1025 - по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1023 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W145 - по понедельникам и вторникам с 15 июня по 14 июля.

По направлению "Киев - Днипро" запланированы рейсы PS1073 с вылетами по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1071 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W105 - по вторникам с 16 по 30 июня и 7W101 - по понедельникам и вторникам с 15 июня по 30 июня.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня МАУ осуществила первый после снятия ограничений на внутренние авиаперелеты рейс "Киев - Одесса".

Тем временем с 15 июня, в день запуска международных рейсов, в "Борисполь" снова будут ходить экспрессы.