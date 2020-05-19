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19 мая 2020, вторник, 16:39 50
Политика 2020-05-19T17:30:03+03:00
Українські Новини
Рада хочет отменить разрешения на реконструкцию и капремонт дорог

Рада хочет отменить разрешения на реконструкцию и капремонт дорог

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Укравтодор, Ремонт дорог, Реконструкция дорог
Дорога Фото: pixabay.com
Дорога Фото: pixabay.com

Верховная Рада намерена отменить необходимость разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог после того, как Кабинет Министров утвердил перечень дорог государственного значения, которые будут восстанавливаться в 2020 году.

За принятие законопроекта №3196 за основу проголосовали 227 при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документ предлагается отменить соответствующие разрешения для ремонта дорог, которые по классу последствий (ответственности) принадлежат к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями или подлежат оценке влияния на окружающую среду, а также и внедрение получение права на выполнение указанных строительных работ на основании сообщении о начале выполнения строительных работ.

Законопроектом предлагается уточнение термина "строительство" в Хозяйственном кодексе, Горном Законе, законе "О государственно-частном партнерстве", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", "О концессии".

Документом предлагается исключить положения закона "Об архитектурной деятельности", которыми предусмотрено согласование главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения, которыми отмечено, что проектная документация на строительство объектов, разработанная в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями застройки земельного участка, не подлежит согласованию с соответствующими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами охраны культурного наследия, государственной санитарно-эпидемиологической службы и природоохранными органами.

Как сообщали Українські Новини, "Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог.

Тем временем, в Укравтодоре похвастались, что потратят на дороги 10% бюджета Украины.

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