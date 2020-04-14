Зеленский сменил и назначил послов в ряд стран

Президент Владимир Зеленский, который пообещал не скрывать правду о пожаре в зоне ЧАЭС, сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Об этом говорится в указах №№141-145 от 14 апреля, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Игоря Харченко, который работал в должности посла Украины в Японии с 2013 года, и назначил вместо него Сергея Корсунского.

На данный момент Корсунский возглавляет дипломатическую академию Министерства иностранных дел.

Ранее он работал послом Украины в Турции (2008-2016) и был временным поверенным в делах Украины в США (2005-2006).

Послом Украины в Марокко назначена Оксана Васильева, а в ЮАР - Любовь Абравитова.

Васильева до этого была заместителем начальника управления МИДа по вопросам заграничных украинцев и гуманитарного сотрудничества, а Абравитова - временным поверенным в делах Украины в ЮАР.

Послом Украины в Узбекистане стал Николай Дорошенко, который в 2015-2017 работал послом в Кыргызстане.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова. В январе агентство сообщало о том, что вскоре Украина назначит 13 послов. Посла в России Украина назначать пока не намерена.

Тем временем, министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину.