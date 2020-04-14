подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 апреля 2020, вторник, 23:52 357
Внешняя политика 2020-04-14T23:53:19+03:00
Українські Новини
Зеленский сменил и назначил послов в ряд стран

Зеленский сменил и назначил послов в ряд стран

Надежда Комендантова
Япония, Посол, Президент, Узбекистан, ЮАР, Назначение, Марокко, Владимир Зеленский
Министерство иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский, который пообещал не скрывать правду о пожаре в зоне ЧАЭС, сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Об этом говорится в указах №№141-145 от 14 апреля, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Игоря Харченко, который работал в должности посла Украины в Японии с 2013 года, и назначил вместо него Сергея Корсунского.

На данный момент Корсунский возглавляет дипломатическую академию Министерства иностранных дел.

Ранее он работал послом Украины в Турции (2008-2016) и был временным поверенным в делах Украины в США (2005-2006).

Послом Украины в Марокко назначена Оксана Васильева, а в ЮАР - Любовь Абравитова.

Васильева до этого была заместителем начальника управления МИДа по вопросам заграничных украинцев и гуманитарного сотрудничества, а Абравитова - временным поверенным в делах Украины в ЮАР.

Послом Украины в Узбекистане стал Николай Дорошенко, который в 2015-2017 работал послом в Кыргызстане.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова. В январе агентство сообщало о том, что вскоре Украина назначит 13 послов. Посла в России Украина назначать пока не намерена.

Тем временем, министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину.

Больше новостей о: Япония Посол Президент Узбекистан ЮАР Назначение Марокко Владимир Зеленский

Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают в госизмене
СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, - источник
Новости
Зеленский сменил и назначил послов в ряд стран 23:52
"Фармак" начал продажу лекарств через интернет с доставкой на дом 23:19
Мнения украинцев по оценке действий властей по борьбе с коронавирусом разделились почти поровну, - опрос 22:54 Инфографика
В марте импорт электроэнергии из России сократился в 23 раза 22:26
1986 год не повторится: Зеленский пообещал не скрывать правду о пожаре в зоне ЧАЭС 22:00
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
больше новостей
В Киево-Печерской Лавре подтвердили 100 случаев коронавируса, 2 человека умерли, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok