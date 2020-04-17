Зеленский сменил посла в Пакистане

Президент Владимир Зеленский, который ранее сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане, уволил с должности посла Украины в Пакистане Владимира Лакомова и назначил вместо него Маркияна Чучука.

Об этом говорится в указах №148 и 149 от 17 апреля, передают Українськi Новини.

Лакомов работал послом в Пакистане с января 2012 года.

Чучук в 2008-2014 годах был послом Украины в Таиланде, а также по совместительству в Лаосе и Мьянме.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова. В январе агентство сообщало о том, что вскоре Украина назначит 13 послов. Посла в России Украина назначать пока не намерена.

Тем временем, министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину.

В январе агентство сообщало о том, что вскоре Украина назначит 13 послов. Посла в России Украина назначать пока не намерена.