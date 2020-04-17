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17 апреля 2020, пятница, 17:48 1352
Внешняя политика 2020-04-17T17:50:42+03:00
Українські Новини
Зеленский сменил посла в Пакистане

Зеленский сменил посла в Пакистане

Надежда Комендантова
МИД, Посол, Пакистан, Владимир Зеленский
Министерство иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский, который ранее сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане,  уволил с должности посла Украины в Пакистане Владимира Лакомова и назначил вместо него Маркияна Чучука.

Об этом говорится в указах №148 и 149 от 17 апреля, передают Українськi Новини.

Лакомов работал послом в Пакистане с января 2012 года.

Чучук в 2008-2014 годах был послом Украины в Таиланде, а также по совместительству в Лаосе и Мьянме.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова. В январе агентство сообщало о том, что вскоре Украина назначит 13 послов. Посла в России Украина назначать пока не намерена.

Тем временем, министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину. 

В январе агентство сообщало о том, что вскоре Украина назначит 13 послов. Посла в России Украина назначать пока не намерена.

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