подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июня 2020, понедельник, 22:21 1002
Внешняя политика 2020-06-15T23:15:12+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил послов в Ливии, Чаде, Тунисе и Индонезии

Зеленский уволил послов в Ливии, Чаде, Тунисе и Индонезии

Надежда Комендантова
Посол, Тунис, Ливия, Индонезия, Увольнение, Посольства, Чад, Владимир Зеленский, Иностранные послы
17 апреля сменил посла в Пакистане.
17 апреля сменил посла в Пакистане.

После смены посла во Франции, Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Ливии, Чаде и Тунисе Николая Нагорного и Владимира Пахиля в Ливии.

Об этом говорится в указах Президента №223 и №224 от 15 июня, передают Українськi Новини.

Указом №224 Нагорный уволен с должности посла Украины в Ливии, а также с должностей посла в Республике Чад и посла в Тунисе по совместительству.

Согласно указу №223, Пахиль уволен с должности посла Украины в Индонезии, а также с должности Представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Кроме того, 17 апреля президент сменил посла в Пакистане.

Больше новостей о: Посол Тунис Ливия Индонезия Увольнение Посольства Чад Владимир Зеленский Иностранные послы

Зеленский сменил посла во Франции...
Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальн...
Зеленский и Трюдо хотят упростить визовый режим ме...
Главу винницкой полиции Педоса отстранили, а его з...
Суд отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток
Программа Кабмина предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты
Новости
Программа Кабмина предусматривает введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021 23:20
Суд арестовал доверенное лицо Злочевского и назначил рекордный залог 22:52
Зеленский уволил послов в Ливии, Чаде, Тунисе и Индонезии 22:21
Суд отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток 22:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
С сегодняшнего дня "Укрзализниця" запускает экспресс в аэропорт "Борисполь". Как будут ходить поезда 06:00 Инфографика
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
больше новостей
"Укрзализниця" увеличила количество поездов в туристических направлениях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok