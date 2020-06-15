Зеленский уволил послов в Ливии, Чаде, Тунисе и Индонезии

После смены посла во Франции, Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Ливии, Чаде и Тунисе Николая Нагорного и Владимира Пахиля в Ливии.

Об этом говорится в указах Президента №223 и №224 от 15 июня, передают Українськi Новини.

Указом №224 Нагорный уволен с должности посла Украины в Ливии, а также с должностей посла в Республике Чад и посла в Тунисе по совместительству.

Согласно указу №223, Пахиль уволен с должности посла Украины в Индонезии, а также с должности Представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Кроме того, 17 апреля президент сменил посла в Пакистане.