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11 июня 2020, четверг, 22:35 36
Внешняя политика 2020-06-11T23:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский сменил посла во Франции

Зеленский сменил посла во Франции

Надежда Комендантова
Посол, Олег Шамшур, Вадим Омельченко
Министерство иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский назначил послом во Франции Вадима Омельченко вместо Олега Шамшура, после того, как 17 апреля сменил посла в Пакистане.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Уволить Шамшура Олега Владиславовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике и с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - сказано в указе № 218.

Также указом №218 Президент назначил Омельченко на должность посла Украины во Франции.

Омельченко окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, заслуженный юрист Украины.

Дважды работал советником спикеров Верховной Рады, руководил группой советников вице-премьер-министра по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Преподавал в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Дипломатической академии при МИДе Украины.

С 2006 года является президентом Института проблем управления имени Горшенина.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шамшур отказался от должности посла в США. 

Ранее Зеленский сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане

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