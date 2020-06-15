Суд заарештував довірену особу Злочевського і призначив рекордну заставу

Підозрюваного в наданні керівництву Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) хабаря в сумі 5 млн доларів екс-чиновницю Державної фіскальної служби і довірена особа колишнього міністра екології Миколи Злочевського Вищий антикорупційний суд заарештував та призначив рекордний для таких справ заставу 120 млн гривень.

Таке рішення суд прийняв у понеділок, передають Українські Новини.

Суд розглянув клопотання САП, прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту з альтернативою застави.

У разі внесення застави на фігурантку буде покладено низку зобов'язань.

Раніше суд також заарештував ще одного фігуранта справи і призначив заставу 40 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві Ільяшенка і призначив заставу 84 млн гривень.

НАБУ і САП затримали першого заступника начальника Управління Податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Злочевського за підозрою в дачі 5 млн доларів хабара керівникам САП і НАБУ Назару Холодницькому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка.