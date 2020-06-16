В МИД дали рекомендации украинцам, пребывающим за границей во время пандемии коронавируса

В связи с послаблением карантина, некоторые страны Евросоюза открыли границы для туристов. Украина вошла в число государств третьих стран, с которыми некоторые страны-члены ЕС открыли границы. Тем временем, в Министерстве иностранных дел рассказали, как следует вести себя украинцам за границей, и рекомендовали не выезжать за пределы страны без надобности. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

Прежде всего, в ведомстве рекомендуют постоянно находиться на связи с туристическим оператором и авиакомпанией, поскольку ситуация с коронавирусом в стране меняется, от чего могут меняться и правила карантина.

Также МИД призывает убедиться в том, что условия страхового полиса покроют потери, которые могут возникнуть в случае заражения коронавирусом.

Ведомство также рекомендует позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации, например, отмены обратных рейсов и необходимости приобрести новые билеты или вынужденного пребывания в стране дольше запланированных сроков.

В то же время, ведомство рекомендует взять с собой различные платежные средства: и карточки, и наличные.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе рассказали, на каких условиях впустят украинцев.

Кроме того, турфирмы начали продавать путевки за границус июля.