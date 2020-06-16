После выходных пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 2,2 млрд гривен

После того, как на прошлой неделе Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии на 3,1 млрд грн, на этой неделе ПФУ продолжил это делать по утвержденному графику. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПФУ. "На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,2 млрд грн.", — говорится в сообщении ПФУ и их инфографике. Отмечается, что обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 23,2 млрд грн. Кроме того, в ведомстве напомнили, что выплата пенсий будет осуществлена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Финансирование пенсий 15 июня. Фото: пресс-служба ПФУ Как сообщали Українські Новини, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что людям старше 75 лет хотят ежемесячно давать надбавку к пенсии в 500 гривен. 1 июля пересчитают главный социальный стандарт — прожиточный минимум. Это повлияет на размер пенсии. После майской индексации до конца 2020 года пенсии в Украине повысят еще дважды. Программа Кабинета Министров предусматривает установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год.