Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит

В то время, как Украина обязалась перед МВФ не понижать пенсионный возраст, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что людям старше 75 лет хотят ежемесячно давать надбавку к пенсии в 500 гривен. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий.

"Мы будем продолжать поддерживать людей. Я о повышении пенсий определенной возрастной группы. Людям старше 75 лет мы хотим повысить пенсии на 500 грн. Это будет ежемесячная такая пенсионная надбавка", - сказала она.



Кроме того, в Минсоцполитики разработали три законопроекта, согласно которым будут формировать параметры новой пенсионной системы.

"Что мы хотим сделать? Первое - определить четкую дату индексаций, показать, какие категории подпадают под индексацию, установить четкий норматив, меньше которого не может быть повышение во время индексации, это тоже очень важно", - сказала Марина Лазебная.



Как сообщали Українські Новини, в апреле снизилась средняя зарплата для расчета пенсий.



Кроме того, что такое обязательное пенсионное накопление.