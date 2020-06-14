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14 июня 2020, воскресенье, 06:20 5935
Экономика 2020-06-14T06:20:02+03:00
Українські Новини
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит

Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит

Валерия Драгомирова
Пенсионеры, Минсоцполитики, пенсии в Украине, Надбавка к пенсии, Марина Лазебная
Пенсия
Пенсия

В то время, как Украина обязалась перед МВФ не понижать пенсионный возраст, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что людям старше 75 лет хотят ежемесячно давать надбавку к пенсии в 500 гривен. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина". 

У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий. 

"Мы будем продолжать поддерживать людей. Я о повышении пенсий определенной возрастной группы. Людям старше 75 лет мы хотим повысить пенсии на 500 грн. Это будет ежемесячная такая пенсионная надбавка", - сказала она.


Кроме того, в Минсоцполитики разработали три законопроекта, согласно которым будут формировать параметры новой пенсионной системы.

"Что мы хотим сделать? Первое - определить четкую дату индексаций, показать, какие категории подпадают под индексацию, установить четкий норматив, меньше которого не может быть повышение во время индексации, это тоже очень важно", - сказала Марина Лазебная.

Как сообщали Українські Новини, в апреле снизилась средняя зарплата для расчета пенсий

Кроме того, что такое обязательное пенсионное накопление.

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