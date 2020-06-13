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13 июня 2020, суббота, 07:00 200 Инфографика
Финансы 2020-06-13T07:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 3,1 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 3,1 млрд гривен

Кира Молчанова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, Финансирование пенсий
пенсионная реформа, пенсии. Фото:forbes.net.ua
пенсионная реформа, пенсии. Фото:forbes.net.ua

После того, как 11 июня Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 2,5 млрд гривен, 12 июня на эти цели было направлено 3,1 млрд гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПФУ.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 3, 1 млрд грн.", — говорится в сообщении ПФУ и их инфографике.

В ведомстве отмечают, что всего обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 21 млрд грн.

Пенсионеров предупредили, что пенсию будут проводить в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий 12 июня. Инфографика ПФУФинансирование пенсий 12 июня. Инфографика ПФУ

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует.

Тем временем, украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа.

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