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15 июня 2020, понедельник, 21:00 305
Общество 2020-06-15T21:00:01+03:00
Українські Новини
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня

Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

16 июня в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +10…+15 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте кратковременные дожди. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

15 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+25 градусов, в районе Усть-Дунайска +19 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. 

Также в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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