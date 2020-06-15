Зеленский и Трюдо хотят упростить визовый режим между Украиной и Канадой

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чья жена тоже переболела коронавирусом, упрощение визового режима между Украиной и Канадой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в понедельник Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо.

Во время разговора Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую работу на уровне правительств.

"Мы уже сейчас должны очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - предложил Зеленский.

В ответ Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Президент также выразил благодарность Трюдо за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, глава канадского правительства передал слова поддержки Елене Зеленской, которая заболела коронавирусом, как в свое время жена Джастина Трюдо Софи.

Лидеры стран обсудили меры обеих стран с целью противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

Как сообщали Українськi Новини, Канада готова предоставить Украине необходимое для противодействия распространению коронавируса медицинское оборудование и препараты, а также содействовать вывозу из Канады украинцев, желающих вернуться в Украину после прекращения авиасообщения из-за карантина.

В День вышиванки, 21 мая, Офис Президента оконфузился, объявив, что передал подарки лидерам США, Германии, Франции, Канады, Польши. Джастина Трюдо там назвали "президентом", хотя он премьер-министр.

14 июня в воскресенье, над столицей Канады Оттавой произошло столкновение двух пассажирских самолетов.