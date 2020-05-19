В "Слуге народа" рассказали, есть ли ограничения для блогеров в скандальном законопроекте о медиа

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Напомню, законопроект "О медиа" разработан именно для имплементации Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. А не для подавления свободы слова, как говорят наши оппоненты. Мы вводим правила, которые уже доказали свою эффективность в Европе. Более того, принятие закона является обязательством Украины перед Советом Европы, которая как раз и следит за соблюдением прав человека... Но еще раз подчеркну: не будет никаких ограничений свободы онлайн-медиа! И тем более никаких преследований за частные сообщения в соцсетях. Согласно закону, ваша личная Facebook-страница - это вообще не СМИ. Даже если вы - популярный блогер", - написала Кравчук.

Она добавила, что большинство действующих законов в сфере коммуникаций были написаны в начале 1990-х годов.

"Когда писался закон "Об информационных агентствах", в Украине еще не было ни одного интернет-СМИ. Сейчас впервые в истории Украины будет урегулирована деятельность онлайн-медиа. Это позволит эффективно бороться с информационными атаками государства-агрессора", - добавила депутат.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко ("Слуга народа") указал на своей странице в социальной сети Facebook, что "следует синхронизироваться с европейскими коллегами".

"Учитываем их (европейских коллег) опыт также. К примеру, на прошлой неделе во Франции приняли закон о языке ненависти в интернете. С 1 июля социальным сетям, таким как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Snapchat, будет предоставляться только один час для извлечения контента, связанного с терроризмом и педофилией, если этого требуют органы власти. За невыполнение - штраф в размере до 1,25 млн евро. А за системные нарушения - административный штраф в размере до 4% от глобального дохода платформы", - написал Ткаченко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа.

Как сообщали Українські Новини, ранее гуманитарный комитет Верховной Рады вернул на доработку скандальный законопроект о медиа.

Ранее комитет Ткаченко похвастался, что работает над законопроектом о медиа, усиливающим давление власти на СМИ.

Тем временем, Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира завил, что законопроект о медиа содержит инструменты цензуры.



