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16 июня 2020, вторник, 05:45 255 Документ
Финансы 2020-06-16T08:00:03+03:00
Українські Новини
Как получить помощь ФОПам по частичной безработице: перечень документов и инструкция

Как получить помощь ФОПам по частичной безработице: перечень документов и инструкция

Ирина Николенко
Безработица, Социальная помощь, Центр занятости, ФОПы, карантин в Украине, помощь по безработице
Помощь ФОПам по безработице. Фото: slovoidilo.ua
Помощь ФОПам по безработице. Фото: slovoidilo.ua

В то время, как КабМин выделил Фонду соцстрахования 3 млрд гривен на пособие по безработице, Государственная служба занятости презентовала пошаговую инструкцию как физическим лицам-предпринимателям без наемных работников получить помощь по частичной безработице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

Чтобы физические лица-предприниматели получили помощь по частичной безработице, нужно сделать несколько следующих шагов.

Обратиться в Центр занятости по месту уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕВ) в течение 90 дней с момента остановки или сокращения деятельности.

Необходимые документы:

  • заявление на получение помощи в произвольной форме;
  • копию приказа с датой остановки / сокращение деятельности;
  • справку об уплате ЕВ за последние 6 месяцев. Не нужно обращаться в Государственную налоговую службу, справку готовит сам предприниматель на основании официальных отчетных сведений, представляемых в Пенсионный фонд Украины;
  • сведения о себе. 

Пример сведений о себе. Скриншот Государственный центр занятостиПример сведений о себе. Скриншот Государственный центр занятости

Пакет документов необходимо подать в центр занятости в удобный способ – или по почте, или через ящик для корреспонденции в центре занятости.

В течение трех рабочих дней специалисты центра занятости будут проверять документы. "Если есть ошибки или неточности, специалисты сообщат вам об этом. Вы будете иметь 5 дней, чтобы подать новый или исправленный пакет документов", – говорится в сообщении.

Однако, решение о предоставлении помощи принимают областные центры занятости или Киевский городской центр занятости.

После того, как центр занятости получает средства на свой счет, их перечислят физическому лицу-предпринимателю.

Также в центре занятости напоминают, что помощь по частичной безработице не облагается.

"Помощь устанавливается за каждый час сокращение деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕВ, но не более минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц. Помощь предоставляется на период остановки / сокращение деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина", ­– говорится в сообщении.

По состоянию на 12 июня представители малого и среднего бизнеса уже подали в центры занятости более 21 тыс. акетов документов для получения пособия по частичной безработице, также принято 12,8 тыс. положительных решений о предоставлении средств для покрытия расходов на заработную плату 121,8 тыс. работникам, в которых было сокращено рабочее время.

Ранее Українські Новини сообщали, в апреле этого года прекратили работу 13,3 тыс. физических лиц-предпринимателей.

В Украине повысили минимальную помощь по безработице с 650 до 1 000 гривен на период карантина.

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