Кабмин выделил Фонду соцстрахования на выплаты по безработице 3 млрд гривен

Кабинет Министров выделил Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы 3 млрд гривен на своевременные выплаты помощи по безработице, которая растет в Украине в связи с карантином.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 10 июня, на заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2,97 ​​млрд гривен для выплаты пособий по безработице на безвозвратной основе", - говорится в нем.

По словам министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места, но реальность такова, что карантинные меры негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается.

В сообщении отмечается, что на сегодня уже на 78% больше людей получают пособие по безработице по сравнению с прошлым годом.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль похвастался, что в мае трудоустроил 70 тысяч человек.

Также в связи карантином из-за коронавируса в Украине растет безработица, в апреле зарегистрировали 100 тысяч безработных.