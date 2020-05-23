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23 мая 2020, суббота, 10:15 54 Фото
Происшествия 2020-05-23T10:30:02+03:00
Українські Новини
Катастрофа пакистанского самолета в Карачи: в живых остались лишь 3 человека

Катастрофа пакистанского самолета в Карачи: в живых остались лишь 3 человека

Павел Твердохлиб
Пакистан, Самолет, Авиакатастрофа, Катастрофа, авиалайнер, Исламская Республика Пакистан
Катастрофа пакистанского самолета в Карачи. Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Катастрофа пакистанского самолета в Карачи. Фото: The Dispatch News Desk (DND)

В Пакистане продолжаются работы на месте катастрофы авиалайнера рейса PK8303. Как сообщали Українські Новини, 22 мая близ аэропорта города Карачи в Пакистане разбился самолет "Пакистанских международных авиалиний".

Журналисты информационного агентства The Dispatch News Desk (DND) сообщили подробности рейса, с которым произошла трагедия. После снятия карантинных ограничений авиалайнер рейса PK8303 вылетел из международного аэропорта Лахор-Аллама Икбал в международный аэропорт Карачи-Джинна с 7 членами экипажа и 91 пассажиром на борту.

Аэробус A320-214 с регистрационным номером AP-BLD/C/n/msn # 2274 совершил свой первый полет 17 августа 2004 года. Самолет использовался Международными авиалиниями Пакистана с бортовым номером 8303. Рейс вылетел из Лахора в 13:05 по местному времени (11:05 по киевскому времени) и должен был прибыть в Карачи около 14:45 (12:45 UTC).

В 14:35 экипаж сообщил по радиосвязи, что они летают вокруг аэропорта приземления, и запросил еще один заход на посадку. Через четыре минуты пилоты сообщили, что они "потеряли двигатель", и впоследствии передал сообщение о том, что самолет терпит бедствие. Диспетчер разрешил авиалайнеру на посадку на одну из обоих имеющихся взлетно-посадочных полос (25L и 25R).

Фото: DND

Самолет потерпел крушение в жилом районе под названием Model Colony, на расстоянии около 1360 м от начала взлетно-посадочной полосы 25L. Лайнер разбился, и разразился на несколько частей. На месте катастрофы возник большой пожар.

Фото: DND

На пресс-конференции генеральный директор "Пакистанских международных авиалиний" (PIA) Аршад Малик заявил, что Министерство авиации будет детально следить за расследованием авиаинцидента. Он утверждал, что самолет находился в идеальном состоянии и летел, следуя всем стандартным операционным процедурам. Он сказал, что для завершения спасательной операции потребуется два-три дня, потому что место аварии находится в густонаселенном и плотно застроенном районе.

Армия Пакистана по указанию генерала COAS Камара Баджвы занята в спасательной операции.

Азербайджан, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Нидерланды и Украина выразили свои соболезнования в связи с несчастным случаем. Из 97 человек, находящихся на борту, на момент написания материала, сообщается только о трех выживших в результате крушения.

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