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15 июня 2020, понедельник, 14:56 1008 Документ
Общество 2020-06-15T16:15:02+03:00
Українські Новини
За год Днипро выдал бесплатное жилье 15 украинцам

За год Днипро выдал бесплатное жилье 15 украинцам

Анна Рудык
Жилье, Квартиры, бесплатное жилье, выдача жилья, получение жилья
Ключи. Фото: evrovektor.com
Ключи. Фото: evrovektor.com

В то время, как Харьков не выдавал бесплатно жилье гражданам в 2019, Днипро предоставил бесплатное жилье 15 гражданам в 2019 году и 3 гражданам - с начала 2020 года.

Об этом говорится в ответе департамента жилищного хозяйства Днипровского городского совета на запрос Українських Новин.

В 2019 году 15 гражданам было предоставлены 15 квартир для постоянного пользования.

В 2020 году бесплатно было предоставлено жилье 3 гражданам.

Как сообщали Українські Новини, Одесса предоставила бесплатное жилье 2 гражданам в 2019 году и 13 гражданам — с начала 2020 года. В 2020 году гражданам из категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа были предоставлены по 3 квартиры в Приморском и Малиновском районах, по 1 — в Суворовском и Киевском районах.

Тем временем Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семей в этом году и 4,6 тыс. семей — за период 2021-2024 годов.

Также в "Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству" заяви, что 54% украинцев проживает в перенаселенном жилом фонде.  

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