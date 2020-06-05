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05 июня 2020, пятница, 14:48 183
Общество 2020-06-05T14:48:29+03:00
Українські Новини
ВНО-2020: как и где будут проводить тестирование во время пандемии

ВНО-2020: как и где будут проводить тестирование во время пандемии

Анна Рудык
Минобразования, ВНО, коронавирус в Украине, ВНО-2020, карантин в Украине
ВНО. Фото: osvita.ua
ВНО. Фото: osvita.ua

Министерство образования и науки готовит к внешнему независимому тестированию (ВНО) более 1 700 безопасных пунктов тестирования.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Мы в спокойном режиме готовимся к проведению государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого тестирования и готовим безопасные условия в более 1 700 пунктов тестирования", - сказала она.

Также она отметила, что на следующей неделе в областные государственные администрации будут доставлены все необходимые средства защиты.

По ее словам, правительство ранее выделило средства на обеспечение пунктов тестирование средствами индивидуальной защиты.

Кроме этого, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подготовил рекомендации по безопасному проведению тестирования.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине продлили дополнительную регистрацию на ВНО 2020 до 9 июня для отдельных категорий лиц.

Также Минздрав обнародовал рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина.

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