Пограничники задержали поляка, который незаконно пересек украинскую границу в поисках работы

В то время, как на украинско-польском пункте пропуска "Шегини" люди по несколько часов ожидают, чтобы попасть на территорию Польши, 11 июня пограничники Львовского отряда задержали гражданина Польской Республики за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

Пограничники соседней страны сообщили украинской стороне, что гражданин Польской Республики незаконно пересек границу.

"Украинский пограничники немедленно отреагировали и вскоре на участке отдела "Рава-Русская" задержали нарушителя госграницы", – говорится в сообщении.

Задержанный мужчина рассказал, что является гражданином Польши, а незаконно пересек границу, чтобы устроиться на работу в Украине. Однако, никаких документов в иностранца не обнаружили.

За незаконное пересечение границы гражданина Польши привлекли к административной ответственности. После установления всех обстоятельств его дело передадут польским правоохранителям.

Ранее Українські Новини сообщали, на границе с Молдовой и странами ЕС Украина возобновляет работу 66 пунктов пропуска.

На период карантина Польша упростила условия въезда для иностранных работников: 14-дневный карантин проходить не нужно.