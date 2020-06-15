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15 июня 2020, понедельник, 12:49 144
Президент 2020-06-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский просит Раду рассмотреть законопроект о господдержке сферы культуры, туризма в условиях карантина

Зеленский просит Раду рассмотреть законопроект о господдержке сферы культуры, туризма в условиях карантина

Ирина Николенко
Президент, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Туристическая отрасль
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После того как, Президент, предложил снизить налог на добавленную стоимость для отелей, чтобы стимулировать внутренний туризм и привлекать иностранных туристов, Владимир Зеленский просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект № 3377 о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению народными депутатами во втором чтении проекта закона № 3377", – сказано в нем.

В письме спикеру парламента Президент отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и относительно работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины", – сказано в нем.

Данный законопроект был принят в первом чтении 13 мая.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Министерства культуры и информационной политики, в конце апреля туристическая отрасль потеряла от коронавируса более чем 1,5 млрд долларов.

В результате работы министерства и профильного комитета парламента был зарегистрирован законопроект № 3377, который предусматривает освобождение операций по предоставлению туристических услуг от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и ЕСВ, земельного налога и налога на нежилую недвижимость, отмену туристического сбора до конца 2020 года, налоговые льготы на оплату аренды на землю государственной и коммунальной собственности.

Также законопроект предусматривает государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино.

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