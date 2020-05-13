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13 мая 2020, среда, 21:12 10
Финансы 2020-05-13T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Раде намерены субсидировать украинское кино в полном объеме от сметы фильмов

В Раде намерены субсидировать украинское кино в полном объеме от сметы фильмов

Кира Молчанова
Кино, Кинематограф, Финансирование, Госкино, Субсидии, Украинский кинематограф
Кино. Фото: freepik
Кино. Фото: freepik

Верховная Рада намерена предусмотреть государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино.

За принятие законопроекта №3377 за основу проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предполагается, что соответствующие субсидии предоставляются для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории, фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов.

Также, согласно документу, Кабинету Министров поручается разработать и утвердить условия предоставления госсубсидии на развитие кинопроекта, найти средства на субсидирование 50% трат концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электроэнергию и прочие акты, которые требуют дополнительного выделения средств из бюджета.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предварительно предлагал Раде обнулить финансирование производства патриотического кино и сократить финансирование Государственного агентства по вопросам кино на 752,2 млн гривен с 776 млн до 23,4 млн.

Верховная Рада сократила доходы государственного бюджета на 2020 год на 119,745 млрд гривен до 975,834 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,423 млрд, увеличив предельный размер дефицита в 3,1 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен.

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