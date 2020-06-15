Газ в Европе продолжает дешеветь

5-12 июня мая спотовая цена газа на нидерландском газовом хабе TTF снизилась на 0,24%, или на 0,14 евро/тыс. куб. м до 59,99 евро/тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже Powernext/EEX, передают Українські Новини.

Согласно им, 5 июня спотовая цена на газ составляла 60,14 евро/тыс. куб. м, затем цена начала увеличиваться и 8 июня достигла 65,81 евро/тыс. куб. м.

При этом 9 июня цена начала снижаться и 10 июня достигла 57,34 евро/тыс. куб. м газа, но 11 июня цена снова начала увеличиваться и 12 июня составила 59,99 евро/тыс. куб. м газа.

В свою очередь в гривневом эквиваленте с 5 по 12 июня спотовая цена на газ увеличилась на 0,3%, или на 6,14 гривен/тыс. куб. м до 1 810,04 гривны/тыс. куб м. (согласно курсу НБУ по состоянию на 12 июня).

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.