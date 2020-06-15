Районы Полтавской области хотят сократить в шесть раз

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Полтавской области вместо нынешних 25, в то время, как в Тернопольской области хотят сократить районы с 17 до 3. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини. Центрами новых районов предлагается определить Полтаву, Кременчуг, Миргород и Лубны. Самым крупным будет Полтавский район (600 тыс. жителей), к которому присоединят Зеньковский, Котелевский, Диканьский, Чутовский, Карловский, Машевский, Новосанжарский, Кобелякский и Решетиловский районы. Население Кременчугского района составит почти 400 жителей и к нему присоединятся Горишние Плавни, Козельщинский, Глобинский и Семеновский районы. Население Миргородского района будет составлять 206 тыс. человек, и к существующему району присоединятся Галячский, Лохвицкий, Великобагачский и Шишацкий районы. Самым малочисленным будет Лубенский район – 194 тыс. человек, к нему присоединятся Пирятинский, Чернухский, Оржицкий и Хорольский районы. Райцентрами были выбраны 4 самых больших по количеству населения городов, исключая Горишние Плавни (имели статус города областного подчинения). Из крупных и известных городов Полтавской области статуса районного центра лишились Гадяч и Пирятин. Полтавская область. Скриншот: YouTube\/Кабмин Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних. Кроме того, власти предлагают сократить количество районов во Львовской области с 20 до 7.