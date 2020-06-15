В Тернопольской области хотят сделать в шесть раз меньше районов

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 3 укрупненных района в Тернопольской области вместо нынешних 17, в то время, как во Львовской области предлагают сократить районы с 20 до 7.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов предлагается определить Кременец, Тернополь и Чортков.

При этом в Кременецкий район войдет два района - Шумской и Лановецкий, а его население составит 155,6 тыс. жителей.

Тернопольский район будет увеличен до 495,2 тыс. жителей за счет присоединения Бережанского, Збаражского, Зборовского, Козовского, Подволочиского и Подгаецкого районов.

В Чортковский район предполагается включить Монастырисский, Бучацкий, Борщевский, Залещицкий, Гусятинский и Теребовлянский районы, и его население в таком случае составит 395, 1 тыс. человек.

Тернопольская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.



В Черновицкой области предлагают создать 3 района вместо 11 нынешних