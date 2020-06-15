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15 июня 2020, понедельник, 10:22 295
Внешняя политика 2020-06-15T10:23:27+03:00
Українські Новини
При возвращении из Польши обсервация не обязательна, - Минздрав

При возвращении из Польши обсервация не обязательна, - Минздрав

Валерия Драгомирова
Польша, Минздрав, Карантин, обсервация
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что при возвращении из Польши обсервация не является обязательной, в то время, как каждый час пограничники выпускают из пункта пропуска "Шегини" 70 человек

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Польша входит в (категорию) стран "зеленой зоны", и поэтому не является необходимым проходить обсервацию (по возвращении из Польши)", - сказал он.

Степанов напомнил, что обязательным прохождение обсервации или самоизоляции является для тех, кто возвращается из стран "красной зоны", где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.


Ранее в Варшаву прибыл борт с украинскими работниками. На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин.

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