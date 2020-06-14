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14 июня 2020, воскресенье, 13:31 165
Общество 2020-06-14T14:00:01+03:00
Українські Новини
Каждый час пограничники выпускают из пункта пропуска "Шегини" 70 человек

Каждый час пограничники выпускают из пункта пропуска "Шегини" 70 человек

Кира Молчанова
пункт пропуска, Граница с Польшей, Шегини, КПП Шегини
Граница Заробитчане Выезд украинцев за границу. Фото: УП
Граница Заробитчане Выезд украинцев за границу. Фото: УП

Более 74 тыс. человек пересекли пеший пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области с момента возобновления его работы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Более 74 тыс. человек проследовало через пеший пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе с момента возобновления его работы", - сказано в нем.

За сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3 до 3 500 человек.

Отмечается, что в последние дни число путешественников, пересекающих границу, растет.

Согласно сообщению, каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.

Пограничники заявляют, что с украинской стороны нет никаких ограничений на проход лиц, и проверки осуществляются ритмично.

При этом после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Польши.

Польской стороной, в связи с карантинными мерами, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы.

Сотрудники Госпогранслужбы постоянно обращаются к польским коллегам с прсьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу через пункт пропуска "Шегини" ("Медика").

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая Кабинет Министров открыл пеший пункт пропуска "Шегини" на украино-польской границе в Львовской области.

Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.

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