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14 июня 2020, воскресенье, 16:20 199
Бизнес 2020-06-14T16:30:01+03:00
Українські Новини
Спрос в пабах и барах упал в пять раз после ослабления карантина, - эксперт

Спрос в пабах и барах упал в пять раз после ослабления карантина, - эксперт

Надежда Комендантова
Ресторан, Паб, Бар, Спрос, ослабление карантина, Смягчение карантина
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

В то время, как большинство крафтовых пивоварен остановили производство из-за карантина, гуцульская крафтовая пивоварня "Цыпа" отмечает сокращение спроса в барах и пабах в 5 раз после ослабления карантина по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщил генеральный директор и основатель пивоварни Александр Шаталов в интервью Українським Новинам.

"Если сравнивать с аналогичными периодами год назад, то в 5 раз меньше людей", - сказал он.

Шаталов связывает низкую посещаемость заведений после ослабления карантина с некомфортным режимом работы на летних площадках, проблемами с общественным транспортом и увольнениями людей с работы в период карантина, в связи с чем они не могут себе позволить поход в кафе или ресторан.

Также он отметил, что требования к открытию летних площадок постоянно менялись, что вынуждало владельцев дополнительно расходовать средства.

По словам Шаталова, в период карантина его пивоварня потеряла 90% клиентов в своих пабах и кафе, но нарастили в 2 раза объем продаж в Интернете.

Однако в последний месяц интернет-продажи значительно сократились.

Как сообщали Українськi Новини, Киев отсрочил открытие ресторанов и бассейнов, которые должны были возобновить полноценную работу с 5 июня.

Тем временем, Кабмин разрешил работу кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Пивоварня "Цыпа" основана в селе Квасы в Закарпатской области, она также занимается реализацией кофе и сыра.

 

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