Циклон Octavia остудит адскую жару: синоптик предупредила о шквалах и грозах

В то время, как синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020, аномальный зной в Украине остудят шквалы и грозы циклона.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в воскресень, 14-го июня, жара в Украине ослабнет. В течение дня завтра ожидается + 24 + 29 градусов. (Карта 1).

В то же время, на Востоке жара жара еще удержится, но будет милосерднее, + 29 + 33 градуса. А на Западе будет и вовсе прохладно, + 19 + 24 градуса.

Ветер северо-восточный, умеренный.

Прогноз погоды в Украине 14 июня. Карта: Наталка Диденко

"Дожди с грозами, кратковременные, локальные, в воскресенье в Украине повсеместно, могут быстро переходить в ливень. Циклон Octavia постарается. Карта 2.

Осторожно - при грозах местами возможные шквалы, град!", - предупредила Диденко.

Прогноз погоды в Украине 14 июня. Карта: Наталка Диденко

В Киеве, по ее словам, в воскресенье также жара осядет, до + 26 + 28 градусов.

В столице местами дождь с грозой. Нужно быть внимательными, так как при грозах вероятность града и шквала.

"На следующей неделе пока сильной жары не видно, уточнение - за мной", - резюмировала синоптик.

Тем временем, синоптик Виталий Постригань сообщил, что в восресенье усилится влияние циклона с юго-запада. По его словам, будет падать атмосферное давление и раскаленные накануне воздух спровоцирует неустойчивость в атмосфере, что приведет к быстрому развитию мощных кучево-дождевых облаков, с грозовыми дождями и шквалами 15-20 м/с и градом.

А в начале новой рабочей недели атмосфера несколько успокоится, хотя вероятность небольших грозовых дождей останется. Температурный фон будет комфортным, днем ​​23-28º, ночью 12-17º.

"Длительный периоды жаркой погоды неблагоприятно сказывается на самочувствии людей, животных, растений, и все уже ждут, когда придут освежающие дожди", - резюмировал синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українськi Новини, аномально холодное начало лета сменилось изнуряющей жарой.

Тем временем, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.