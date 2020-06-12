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12 июня 2020, пятница, 12:40 329
Общество 2020-06-12T12:52:12+03:00
Українські Новини
В Киеве третий день подряд растет количество новых инфицированных коронавирусом

В Киеве третий день подряд растет количество новых инфицированных коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 11 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 3 766, умерших - на 1 человека до 85.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новости - не оптимистичны. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них - 16 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 3 766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 36 мужчин от 24 до 68 лет, а также 5 мальчиков (от 1 года до 13 лет) и 4 девочки (от младенца возрастом меньше месяца до 17 лет).

В больницы столицы за последние сутки госпитализированы 13 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 79 человек, всего от коронавируса выздоровели 1 132 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Деснянском районе (24), Дарницком (23) и Оболонском (11).

Как сообщали Українські Новини, 11 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 683 до 29 753, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 870 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 0,9%, количество новых летальных случаев - на 23,8%.

Ранее в Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.

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