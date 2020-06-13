Коронавирусом в мире болеют 7,6 млн человек. Данные по странам 13 июня

Количество больных коронавирусом в мире 13 июня увеличилось до 7 651 175, 3 630 280 из них выздоровели, 425 869 человек умерли, а ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 2 048 986 человек, 114 669 из них умерли, а 547 386 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 828 810 человек. Выздоровели 445 123 человек и умерли 41 828 человек.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 510 761 человек, всего в стране 6 705 летальных случаев и 268 862 человека - выздоровели.

Индия находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 308 916 человек, умерли - 8 884, а 154 303 человек выздоровели.

В Великобритании, которая находится на пятом месте, зафиксировали 294 402 случаев заболевания COVID-19. Из них 1 282 человек выздоровели, а количество умерших составляет 41 566.

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