подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Коронавирусом в мире болеют 7,6 млн человек. Данные по странам 13 июня
13 июня 2020, суббота, 12:42 91
Мир 2020-06-13T13:00:08+03:00
Українські Новини
Коронавирусом в мире болеют 7,6 млн человек. Данные по странам 13 июня

Коронавирусом в мире болеют 7,6 млн человек. Данные по странам 13 июня

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество больных коронавирусом в мире 13 июня увеличилось до 7 651 175, 3 630 280 из них выздоровели, 425 869 человек умерли, а ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 2 048 986 человек, 114 669 из них умерли, а 547 386 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 828 810 человек. Выздоровели 445 123 человек и умерли 41 828 человек.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 510 761 человек, всего в стране 6 705 летальных случаев и 268 862 человека - выздоровели.

Индия находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 308 916 человек, умерли - 8 884, а 154 303 человек выздоровели.

В Великобритании, которая находится на пятом месте, зафиксировали 294 402 случаев заболевания COVID-19. Из них 1 282 человек выздоровели, а количество умерших составляет 41 566.

Как сообщали Українські Новини, Германия посоветовала не ездить в Украину до осени. 

Кроме того, жесткий карантин в Европе смог спасти жизни более 3 млн жителей. 

Больше новостей о: Коронавирус в мире Распространение коронавируса Статистика по коронавирусу

Новый антирекорд. В Украине более 750 случаев коронавируса за сутки
В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса
Новости
Бойко назвал сдачей национальных интересов программу МВФ 12:55
Коронавирусом в мире болеют 7,6 млн человек. Данные по странам 13 июня 12:42
Взятка $6 млн Холодницкому и Сытнику. Задержан первый замначальника управления Налоговой в Киеве 12:13
В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса 11:42
Burisma Group отрицает свою причастность к событиям, указанным в сообщениях правоохранительных органов и СМИ 11:10
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений 20:20
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
В Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok