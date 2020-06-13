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13 июня 2020, суббота, 08:47 247
Общество 2020-06-13T08:48:47+03:00
Українські Новини
До конца адаптивного карантина осталось 9 дней. Какие действуют ослабления

До конца адаптивного карантина осталось 9 дней. Какие действуют ослабления

Валерия Драгомирова
Коронавирус, карантин в Украине, ослабление карантина
Коронавирус. фото: freepik
Коронавирус. фото: freepik

Сегодня начался 94-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня. До этой даты осталось 9 дней.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны. Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кафе и рестораны могут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не обязаны соблюдать самоизоляцию; восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

Как сообщали Українські Новини, пункты пропуска на границе с Крымом откроют с 15 июня.


Кроме того, Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин. 

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