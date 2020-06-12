Ермак в Париже обсудил с советником президента Франции "минский процесс"

Во время рабочего визита в Париж Глава Офиса Президента Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн обсудили ход "минского переговорного процесса".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"На встрече в Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн подробно обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции", - сказано в нем.

Андрей Ермак и Эммануэль Бонн также обсудили подготовку предстоящего визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года.

Руководитель Офиса Президента также подробно рассказал об усилиях Украины по интенсификации "минского переговорного процесса".

Согласно сообщению, украинскую делегацию, которая проводит ряд встреч в Париже, возглавляет вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также в ее состав входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и советник Президента Руслан Демченко.

Как сообщали Українськi Новини,

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отмечает полное выполнение Украиной всех условий Международного валютного фонда (МВФ) для новой программы сотрудничества.

Национальное антикоррупционное бюро отказалось открыть уголовное производство о возможном создании экс-советником президента (действующим главой Офиса Президента) Андреем Ермаком и его братом Денисом в сговоре с президентом Владимиром Зеленским коррупционной схемы при назначении на государственные должности.