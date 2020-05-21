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21 мая 2020, четверг, 13:57 553
Силовые структуры 2020-05-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
НАБУ не будет расследовать возможную коррупцию Ермака, его брата и Зеленского при назначении на госдолжности

НАБУ не будет расследовать возможную коррупцию Ермака, его брата и Зеленского при назначении на госдолжности

Валерия Драгомирова
НАБУ, Коррупционная схема, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Ермак
Зеленский. Фото: ОПУ
Зеленский. Фото: ОПУ

Национальное антикоррупционное бюро отказалось открыть уголовное производство о возможном создании экс-советником президента (действующим главой Офиса Президента) Андреем Ермаком и его братом Денисом в сговоре с президентом Владимиром Зеленским коррупционной схемы при назначении на государственные должности.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно им, в апреле истец обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного преступления.

В заявлении говорилось о создании советником президента и его братом коррупционной схемы в сговоре с президентом для получения неправомерной выгоды за назначение на государственные должности в Украине.

Такие действия, по утверждению заявителя, имеют признаки преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

При этом НАБУ не открывало дело и не начало расследование, пояснив это тем, что изложенные в заявлении факты уже расследуются в рамках уголовного производства от 30 марта и потому заявление об уголовном правонарушении приобщено к материалам открытого ранее уголовного производства.

После этого ответа заявитель подал иск в суд с просьбой обязать НАБУ внести данные в Единый реестр досудебных расследований, но 15 мая Высший антикоррупционный суд отказался это сделать и вернул истцу его заявление.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что знает, кто и зачем проводил записи возможного незаконного влияния брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.

САП переквалифицировала дело с возможного незаконного влияния брата Ермака при назначении лиц на госдолжности на мошенничество и передала в полицию.

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