Xiaomi представит международную версию фитнес-браслета Mi Band 5 уже в июле

11 июня, китайская компания Xiaomi, которая ранее запустила линейку холодильников, представила новое поколение фитнес-браслета Mi Band 5, который вышел с новыми обновлениями, в котором есть крупный экран и более точный датчик пульса. В компании сообщили, что браслет выйдет в июле. Об этом передает издание gizmochina.

В Twitter компании Xiaomi появилось сообщение о том, что анонс этой версии состоится раньше, чем все ожидают — уже в следующем месяце, однако конкретную дату в компании пока не называют.

Отмечается, что в новом устройстве используется магнитное зарядное устройство с защелкой. Также ожидается, что в глобальном варианте будет реализована поддержка Amazon Alexa и Google Pay.

В браслет встроен 5 NFC-модуль, который поддерживает местные системы оплаты AliPay и UnionPay. За пределами Китая данная функциональность не работает.

Кроме того, новые дополнительные модели включают в себя езда на велосипеде, скакалка, йога, эллиптический и гребной тренажер.

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