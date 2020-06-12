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12 июня 2020, пятница, 21:43 12
Технологии 2020-06-12T22:00:01+03:00
Українські Новини
Xiaomi представит международную версию фитнес-браслета Mi Band 5 уже в июле

Xiaomi представит международную версию фитнес-браслета Mi Band 5 уже в июле

Елизавета Кесельман
Xiaomi, Mi Band 4, фитнес-браслет, Mi Band 5

11 июня, китайская компания Xiaomi, которая ранее запустила линейку холодильников,  представила новое поколение фитнес-браслета Mi Band 5, который вышел с новыми обновлениями, в котором есть крупный экран и более точный датчик пульса. В компании сообщили, что браслет выйдет в июле. Об этом передает издание gizmochina.

В Twitter компании Xiaomi появилось сообщение о том, что анонс этой версии состоится раньше, чем все ожидают — уже в следующем месяце, однако конкретную дату в компании пока не называют.

Отмечается, что в новом устройстве используется магнитное зарядное устройство с защелкой. Также ожидается, что в глобальном варианте будет реализована поддержка Amazon Alexa и Google Pay.

В браслет встроен 5 NFC-модуль, который поддерживает местные системы оплаты AliPay и UnionPay. За пределами Китая данная функциональность не работает.

Кроме того, новые дополнительные модели включают в себя езда на велосипеде, скакалка, йога, эллиптический и гребной тренажер.

Ка сообщали Українські Новини, в апреле месяце компания Apple презентовала новый iPhone SE. 

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