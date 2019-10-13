Не только смартфоны: Xiaomi запускает линейку холодильников

Xiaomi показала четыре холодильника Miija, которые будут продаваться по цене от 140 долларов. Об этом сообщает "Технот" со ссылкой на ithome.

За эту цену предлагается базовая модель. Она представляет собой двухкамерный холодильник с габаритами 474 х 535 х 1496 мм. Объем холодильной камеры составляет 100 л, морозильной — 60 л.





Фото: ithome



Трехкамерный холодильник оценивается в 225 долларов. Его холодильная камера на 116 л, а морозильная — на 62 л. Габариты — 554 х 630 х 1717 мм. В нем есть несколько фишек, таких как автокалибровка температуры.





Фото: ithome



Охлаждающее устройство за 280 долларов поделено вертикально. Холодильная половина — 273 литра, а объем морозилки 210 литров. Габариты — 833 х 650 х 1810 мм. Тут есть система объемного обдува и цифрового управления на экране, расположенном на правой двери.





Фото: ithome



У самого дорогого холодильника за 425 долларов сразу четыре отделения, где объем холодильной камеры 305 л, а морозильной — 181 л (габариты составляют 833 х 678 х 1860 мм). Тут можно будет управлять устройством голосом и через приложение на смартфоне.





Фото: ithome



Начало продажей линейки холодильников Xiaomi Miija — 15 октября.



Напомним, ранее Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9.